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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 132'si yükseldi, 206'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0910 liradan, avro 6,8070 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 azalışla 85.240,52 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 69,06 puan değer kaybetti. Dün, 85.309,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 267,65 puan ve yüzde 0,31 azalışla 85.041,93 puandan başladı. Endeks, en düşük 84.828,60 puanı, en yüksek 85.580,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,25, teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,02, sanayi endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 132'si yükseldi, 206,'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Akbank ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.274,01 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1168, sterlin/dolar paritesi 1,2671, dolar/yen paritesi 110,45 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0910 liradan, avro 6,8070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.274,01 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,97 dolardan işlem görüyor.


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