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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 141'i yükseldi, 206'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,1420 liradan, avro 6,8550 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,92 artışla 84.442,89 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 767,56 puan değer kazandı. Dün 83.675,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 140,00 puan ve yüzde 0,17 azalışla 83.535,32 puandan başladı. Endeks, en düşük 83.535,32 puanı, en yüksek 84.592,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi de yüzde 0,75 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 141'i yükseldi, 206'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, ASELSAN ve Akbank oldu.


- Altının onsu 1.276,46 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1133, sterlin/dolar paritesi 1,2641, dolar/yen paritesi 110,02 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1420 liradan, avro 6,8550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.276,46 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,77 dolardan işlem görüyor.

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