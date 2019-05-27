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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 180'i yükseldi, 166'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0590 liradan, avro 6,7870 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,10 azalışla 85.984,29 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 88,00 puan değer kaybetti. Cuma günü, 86.072,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 433,26 puan ve yüzde 0,50 artışla 86.505,55 puandan başladı. Endeks, en düşük 85.954,29 puanı, en yüksek 86.945,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,37, teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 180'i yükseldi, 166'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Halkbank ve Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.286,36 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1194, sterlin/dolar paritesi 1,2691, dolar/yen paritesi 109,46 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0590 liradan, avro 6,7870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.286,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,67 dolardan işlem görüyor.

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