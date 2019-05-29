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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 169'u yükseldi, 168'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0170 liradan, avro 6,7170 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,81 artışla 87.483,79 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 706,16 puan değer kazandı. Dün, 86.777,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 155,08 puan ve yüzde 0,18 artışla 86.932,70 puandan başladı. Endeks, en düşük 86.558,76 puanı, en yüksek 87.516,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 1,00, teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 169'u yükseldi, 168'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Petkim ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.283,35 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1156, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi 109,28 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0170 liradan, avro 6,7170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.283,35 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,26 dolardan işlem görüyor.

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