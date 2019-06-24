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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 289'u yükseldi, 67'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7630 liradan, avro 6,5690 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.283,03 puan değer kazandı. Cuma günü, 94.022,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 2.017,22 puan ve yüzde 2,15 artışla 96.039,50 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.174,30 puanı, en yüksek 96.211,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,90, hizmetler endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 1,12, teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 289'u yükseldi, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.406,40 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,86, bileşik getirisi yüzde 18,66 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1392, sterlin/dolar paritesi 1,2755, dolar/yen paritesi 107,34 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7630 liradan, avro 6,5690 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.406,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,16 dolardan işlem görüyor.

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