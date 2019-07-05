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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 197'si yükseldi, 146'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6160 liradan, avro 6,3290 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,56 artışla 99.942,91 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 560,71 puan değer kazandı. Dün, 99.382,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 45,42 puan ve yüzde 0,05 artışla 99.427,62 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.283,24 puanı, en yüksek 100.163,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,54, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,14, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 197'si yükseldi, 146'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, Akbank, Türk Hava Yolları ve İş Bankası (C) oldu.


- Altının onsu 1.414,35 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1265, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi 108,01 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6160 liradan, avro 6,3290 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.414,35 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,91 dolardan işlem görüyor.

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