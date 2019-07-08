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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 120'si yükseldi, 231'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7250 liradan, avro 6,4330 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,08 azalışla 98.561,26 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.073,52 puan değer kaybetti. Cuma günü 99.634,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1.528,75 puan ve yüzde 1,53 azalışla 98.106,02 puandan başladı. Endeks, en düşük 97.890,96 puanı, en yüksek 99.049,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,43, teknoloji endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,23 ve hizmetler endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 120'si yükseldi, 231'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, VakıfBank ve Akbank oldu.


- Altının onsu 1.405,48 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1229, sterlin/dolar paritesi 1,2537, dolar/yen paritesi 108,47 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7250 liradan, avro 6,4330 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.405,48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,65 dolardan işlem görüyor.

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