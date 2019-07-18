Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,59 artışla 100.396,01 puandan tamamladı.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 589,84 puan değer kazandı. Dün 99.806,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 89,50 puan ve yüzde 0,09 azalışla 99.716,67 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.388,13 puanı, en yüksek 100.482,93 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,70, teknoloji endeksi yüzde 1,66, sanayi endeksi yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 235'i yükseldi, 103'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Aselsan ve VakıfBank oldu.







Altının onsu 1.421,26 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,08, bileşik getirisi yüzde 17,82 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1232, sterlin/dolar paritesi 1,2475, dolar/yen paritesi 107,76 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7050 liradan, avro 6,4180 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.421,26 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,98 dolardan işlem görüyor.