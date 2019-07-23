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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 270'i yükseldi, 90'ı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6810 liradan, avro 6,3540 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,52 artışla 102.626,83 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.538,10 puan değer kazandı. Dün 101.088,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 134,97 puan ve yüzde 0,13 artışla 101.223,70 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.086,52 puanı, en yüksek 102.670,65 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,16, teknoloji endeksi yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 1,24 ve sanayi endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 270'i yükseldi, 90'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Petkim oldu.


- Altının onsu 1.418,39 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1177, sterlin/dolar paritesi 1,2443, dolar/yen paritesi 108,19 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6810 liradan, avro 6,3540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.418,39 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,23 dolardan işlem görüyor.

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