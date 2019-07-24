Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Bursa Trabzon
“Anız yakılmasına 'dur' demeliyiz“
Anız yakımına 'dur'!
Yine dünya şampiyonu!
Yine dünya şampiyonu!
Nasıl rekor kırdı!
Nasıl rekor kırdı!
Hüseyinbey bir ilk
“Hüseyinbey“ bir ilk
Koşan Sektörde Düşüyor
Koşan Sektörde Düşüyor

Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 113'ü yükseldi, 237'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7240 liradan, avro 6,3810 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 azalışla 102.166,81 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 389,34 puan değer kaybetti. Dün 102.556,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 253,60 puan ve yüzde 0,25 artışla 102.809,75 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.769,15 puanı, en yüksek 102.871,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 113'ü yükseldi, 237'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve Akbank oldu.


- Altının onsu 1.426,36 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,22, bileşik getirisi yüzde 17,96 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,2473, dolar/yen paritesi 108,05 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7240 liradan, avro 6,3810 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.426,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,98 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda Gün Ortası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5