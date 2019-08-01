Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor
Kamu işçisine yeni zam teklifi: Yüzde 6+4
Zam teklifi: Yüzde 6+4

Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 171'i yükseldi, 180'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5800 liradan, avro 6,1650 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,26 azalışla 101.815,59 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 266,90 puan değer kaybetti. Dün 102.082,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 740,28 puan ve yüzde 0,73 azalışla 101.342,20 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.093,04 puanı, en yüksek 101.872,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 171'i yükseldi, 180'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Aselsan oldu.



- Altının onsu 1.406,65 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1036, sterlin/dolar paritesi 1,2087, dolar/yen paritesi 109,09 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5800 liradan, avro 6,1650 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.406,65 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,53 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda Gün Ortası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5