Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul dünya Yahya Lalik İbrahim Aybar
ECB'den zayıf küresel ticaret uyarısı
Zayıf küresel ticaret uyarısı
Çekya'da zafer Marquez'in
Çekya'da zafer Marquez'in
Tarımda 4.3 milyarlık batık
4.3 milyarlık batık
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları buldu!
Milyoner patlaması
Milyoner patlaması

Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 213'ü yükseldi, 138'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5630 liradan, avro 6,2070 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,20 artışla 99.874,59 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 195,15 puan değer kazandı. Cuma günü 99.679,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 272,49 puan ve yüzde 0,27 azalışla 99.406,95 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.283,45 puanı, en yüksek 99.980,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 213'ü yükseldi, 138'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, VakıfBank, Akbank ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.456,95 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1150, sterlin/dolar paritesi 1,2134, dolar/yen paritesi 106,11 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5630 liradan, avro 6,2070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.456,95 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,60 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriPiyasalarda Gün Ortası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5