Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,20 artışla 99.874,59 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 195,15 puan değer kazandı. Cuma günü 99.679,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 272,49 puan ve yüzde 0,27 azalışla 99.406,95 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.283,45 puanı, en yüksek 99.980,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 213'ü yükseldi, 138'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, VakıfBank, Akbank ve Halkbank oldu.





- Altının onsu 1.456,95 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1150, sterlin/dolar paritesi 1,2134, dolar/yen paritesi 106,11 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5630 liradan, avro 6,2070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.456,95 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,60 dolardan işlem görüyor.