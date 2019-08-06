Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,30 artışla 98.967,38 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 294,09 puan değer kazandı. Dün, 98.673,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 310,90 puan ve yüzde 0,32 artışla 98.984,18 puandan başladı. Endeks, en düşük 98.822,54 puanı, en yüksek 99.763,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 179'u yükseldi, 164'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, VakıfBank, Akbank ve ASELSAN oldu.





- Altının onsu 1.464,15 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,48, bileşik getirisi yüzde 16,88 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1196, sterlin/dolar paritesi 1,2196, dolar/yen paritesi 106,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5430 liradan, avro 6,2100 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.10 itibarıyla 1.464,15 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,04 dolardan işlem görüyor.