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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 192'si yükseldi, 149'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4820 liradan, avro 6,1350 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,18 artışla 99.767,65 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 183,83 puan değer kazandı. Dün, 99.583,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 444,87 puan ve yüzde 0,45 artışla 100.028,69 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.461,13 puanı, en yüksek 100.177,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 2,38 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 192'si yükseldi, 149'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, ASELSAN ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.487,30 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1186, sterlin/dolar paritesi 1,2146, dolar/yen paritesi 106,27 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4820 liradan, avro 6,1350 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.487,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,66 dolardan işlem görüyor.

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