Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.036,08 puan artışla 94.540,84 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 208,88 puan ve yüzde 0,22 azalarak 93.295,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 92.750,94 puanı, en yüksek 95.406,17 puanı gören endeks, Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle saat 12.40'a kadar işlem gerçekleştirilen günü yüzde 1,11 artışla 94.540,84 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 2,15 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 2,51 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.233,57 puan ve yüzde 1,07 artarak 116.354,08 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 215'i prim yaptı, 132'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.







- Altının onsu 1.305,06 dolar







Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 12.40 itibarıyla 1.305,06 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 545 milyon 578 bin 496,24 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 680 milyon 582 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 4 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 17,38 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 12.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1823, sterlin/dolar paritesi 1,3432, dolar/yen paritesi de 109,95 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,61 dolardan işlem görüyor.