Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.393,59 puan artışla 94.436,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 445,65 puan ve yüzde 0,48 azalarak 92.597,62 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 46,07 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 92.997,21 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.288,59 puanı, en yüksek 94.743,17 puanı gören endeks, günü yüzde 1,50 artışla 94.436,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 0,94, teknoloji endeksi yüzde 3,10 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.842,57 puan ve yüzde 1.61 artarak 116.040,02 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 259'u prim yaptı, 116'sı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.274,70 dolar





Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.274,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 195 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,7511 lira, satışta 4,7702 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,7118 lira, satışta 4,7307 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,68'den, bileşik getirisi de yüzde 19,55'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 153 milyon 575 bin 839,97 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 879 milyon 275 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 17,11 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3174, dolar/yen paritesi de 109,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,75 dolardan işlem görüyor.

