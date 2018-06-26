Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 399,90 puan artışla 94.408,19 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 69,64 puan ve yüzde 0,07 artarak 94.077,94 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 581,88 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 94.590,17 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.807,74 puanı, en yüksek 95.101,48 puanı gören endeks, günü yüzde 0,43 artışla 94.408,19 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 0,33 ve hizmetler endeksi yüzde 0,60, teknoloji endeksi ise yüzde 3,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 624,99 puan ve yüzde 0,54 artarak 115.806,90 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 277'si prim yaptı, 98'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D), Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.







- Altının onsu 1.261,63 dolar





Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.261,63 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 187 bin 400 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6708 lira, satışta 4,6895 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6364 lira, satışta 4,6550 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,50'den, bileşik getirisi de yüzde 19,36'dan gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 801 milyon 195 bin 958,26 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 708 milyon 197 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 16,24 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1671, sterlin/dolar paritesi 1,3243, dolar/yen paritesi de 109,93 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,93 dolardan işlem görüyor.

