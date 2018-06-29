Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 293,08 puan artışla 96.520,07 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 600,21 puan ve yüzde 0,62 artarak 96.827,20 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.008,61 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 97.235,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.230,08 puanı, en yüksek 97.500,05 puanı gören endeks, günü yüzde 0,30 artışla 96.520,07 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,57, teknoloji endeksi yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,73 puan ve yüzde 0,02 artarak 118.103,89 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 270'i prim yaptı, 104'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.251,57 dolar





Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.251,57 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 184 bin 130 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,5575 lira, satışta 4,5758 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6051 lira, satışta 4,6235 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,31'den, bileşik getirisi de yüzde 19,15'ten'den gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 105 milyon 893 bin 160,15 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 4 milyar 997 milyon 223 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 17,84 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1668, sterlin/dolar paritesi 1,3193, dolar/yen paritesi de 110,84 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,14 dolardan işlem görüyor.