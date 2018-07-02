Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 253,42 puan artışla 96.773,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 452,63 puan ve yüzde 0,44 azalarak 96.094,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 368,40 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 96.888,47 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.654,92 puanı, en yüksek 97.267,30 puanı gören endeks, günü yüzde 0,26 artışla 96.773,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 2,15, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 337,67 puan ve yüzde 0,29 artarak 118.441,56 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 249'u prim yaptı, 123'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Petkim, bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.246,51 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.246,51 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6192 lira, satışta 4,6377 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5575 lira, satışta 4,5758 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,36'dan, bileşik getirisi de yüzde 19,21'den'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 5 milyon 185 bin 928,54 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 16,26 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1595, sterlin/dolar paritesi 1,3118, dolar/yen paritesi de 110,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,88 dolardan işlem görüyor.



