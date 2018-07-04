Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 641,87 puan artışla 97.230,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 207,31 puan ve yüzde 0,21 artarak 96.795,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 514,05 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 97.102,26 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.392,09 puanı, en yüksek 97.455,05 puanı gören endeks, günü yüzde 0,66 artışla 97.230,07 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 1,73, teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 865,31 puan ve yüzde 0,73 artarak 119.266,43 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 237'si prim yaptı, 144'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.255,59 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.255,59 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,6954 lira, satışta 4,7142 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,6528 lira, satışta 4,6714 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,84'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 16,44 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1641, sterlin/dolar paritesi 1,3213, dolar/yen paritesi de 110,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,80 dolardan işlem görüyor.