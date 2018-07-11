Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4.985,22 puan azalışla 91.289,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 993,04 puan ve yüzde 1,03 azalarak 95.281,65 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.234,17 puan ve yüzde 2,32 değer kaybederek 94.040,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.215,90 puanı, en yüksek 95.281,65 puanı gören endeks, günü yüzde 5,18 azalışla 91.289,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,99, sanayi endeksi yüzde 3,05, hizmetler endeksi yüzde 4,76, teknoloji endeksi de yüzde 7,52 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 6.079,89 puan ve yüzde 5,14 azalarak 112.183,34 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 33'ü prim yaptı, 378'i geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.247,43 dolar





Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.247,43 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,95 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 191 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,7455 lira, satışta 4,7645 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,7017 lira, satışta 4,7205 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,39'dan, bileşik getirisi de yüzde 20,32'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1723, sterlin/dolar paritesi 1,3245, dolar/yen paritesi de 111,29 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,83 dolardan işlem görüyor.



