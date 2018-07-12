Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.718,22 puan azalışla 89.571,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 439,96 puan ve yüzde 0,48 artarak 91.729,43 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 391,05 puan ve yüzde 0,43 değer kaybederek 90.898,42 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.168,89 puanı, en yüksek 92.466,45 puanı gören endeks, günü yüzde 1,88 azalışla 89.571,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 4,28, hizmetler endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 2,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.025,55 puan ve yüzde 1,81 azalarak 110.157,79 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 127'ü prim yaptı, 262'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Turkcell bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.247,24 dolar





Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.247,24 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,73 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 192 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,8142 lira, satışta 4,8335 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,7455 lira, satışta 4,7645 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,27'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1684, sterlin/dolar paritesi 1,3226, dolar/yen paritesi de 112,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,36 dolardan işlem görüyor.

