Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.885,53 puan artışla 91.629,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 74,35 puan ve yüzde 0,08 artarak 89.818,36 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 830,55 puan ve yüzde 0,93 değer kazanarak 90.574,56 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.767,93 puanı, en yüksek 91.638,27 puanı gören endeks, günü yüzde 2,10 artışla 91.629,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 2,51, hizmetler endeksi yüzde 2,13, teknoloji endeksi de yüzde 6,79 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.521,61 puan ve yüzde 2,29 artarak 112.494,89 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 314'ü prim yaptı, 69'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.227,78 dolar





Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.227,78 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 193 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,8331 lira, satışta 4,8525 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,8323 lira, satışta 4,8516 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,58'den, bileşik getirisi de yüzde 20,54'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1687, sterlin/dolar paritesi 1,3172, dolar/yen paritesi de 112,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,97 dolardan işlem görüyor.

