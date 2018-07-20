Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.079,41 puan artışla 94.082,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 266,00 puan ve yüzde 0,29 artarak 93.268,93 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 488,36 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 93.491,29 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.787,17 puanı, en yüksek 94.169,41 puanı gören endeks, günü yüzde 1,16 artışla 94.082,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,11, sanayi endeksi yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 1,50 değer kazandı, teknoloji endeksi de yüzde 0,23 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.182,01 puan ve yüzde 1,03 artarak 115.446,38 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 263'ü prim yaptı, 95'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.







- Altının onsu 1.229,34 dolar







Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.229,34 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 188 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,7966 lira, satışta 4,8159 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,8196 lira, satışta 4,8389 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 20,44'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1708, sterlin/dolar paritesi 1,3104, dolar/yen paritesi de 111,83 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,14 dolardan işlem görüyor.

