Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.222,81 puan artışla 95.305,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 729,71 puan ve yüzde 0,78 artarak 94.812,05 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.314,41 puan ve yüzde 1,40 değer kazanarak 95.396,74 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.173,46 puanı, en yüksek 96.035,55 puanı gören endeks, günü yüzde 1,30 artışla 95.305,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,06, sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,92, teknoloji endeksi de yüzde 2,10 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.660,63 puan ve yüzde 1,44 artarak 117.107,01 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 290'ı prim yaptı, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Sasa Polyester ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.225,22 dolar





Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.225,22 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 187 bin 850 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,7505 lira, satışta 4,7695 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,7966 lira, satışta 4,8159 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,30'dan, bileşik getirisi de yüzde 20,23'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1706, sterlin/dolar paritesi 1,3111, dolar/yen paritesi de 111,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,66 dolardan işlem görüyor.

