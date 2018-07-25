Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.234,78 puan artışla 95.368,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 248,66 puan ve yüzde 0,27 artarak 92.382,48 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.590,87 puan ve yüzde 1,73 değer kazanarak 93.724,69 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.165,26 puanı, en yüksek 95.763,59 puanı gören endeks, günü yüzde 3,51 artışla 95.368,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,75, sanayi endeksi yüzde 2,02, hizmetler endeksi yüzde 3,21, teknoloji endeksi de yüzde 2,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 4.271,25 puan ve yüzde 3,78 artarak 117.203,51 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 340'ı prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.228,78 dolar





Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.228,78 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 192 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,8506 lira, satışta 4,8701 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,7742 lira, satışta 4,7933 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,38'den, bileşik getirisi de yüzde 20,32'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1669, sterlin/dolar paritesi 1,3143, dolar/yen paritesi de 110,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,64 dolardan işlem görüyor.

