Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 551,33 puan azalışla 94.817,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 407,72 puan ve yüzde 0,43 artarak 95.776,31 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.108,36 puan ve yüzde 1,16 değer kazanarak 96.476,96 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.537,11 puanı, en yüksek 96.680,76 puanı gören endeks, günü yüzde 0,58 azalışla 94.817,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,21, teknoloji endeksi de yüzde 3,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 714,47 puan ve yüzde 0,61 azalarak 116.489,04 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 116'sı prim yaptı, 261'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.226,96 dolar





Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.226,96 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,01 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 190 bin 350 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,8149 lira, satışta 4,8342 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,8506 lira, satışta 4,8701 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,25'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,18'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1665, sterlin/dolar paritesi 1,3146, dolar/yen paritesi de 111,08 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,35 dolardan işlem görüyor.

