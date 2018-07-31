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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 0,83 değer kazanarak 96.952,23 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 191 bin 770 lira oldu

Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 794,49 puan artışla 96.952,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 215,50 puan ve yüzde 0,22 azalarak 95.942,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 766,38 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 96.924,12 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.794,28 puanı, en yüksek 97.231,61 puanı gören endeks, günü yüzde 0,83 artışla 96.952,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,30 ve hizmetler endeksi yüzde 1,41 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.284,05 puan ve yüzde 1,09 artarak 119.450,45 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 199'u prim yaptı, 156'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.221,92 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.221,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 191 bin 770 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,8965 lira, satışta 4,9161 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,8816 lira, satışta 4,9012 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,63'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,60'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1694 sterlin/dolar paritesi 1,3104, dolar/yen paritesi de 111,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,73 dolardan işlem görüyor.

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