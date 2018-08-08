Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 812,82 puan artışla 96.973,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 166,21 puan ve yüzde 0,17 artarak 96.327,25 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 192,25 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 96.353,29 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.969,57 puanı, en yüksek 97.260,43 puanı gören endeks, günü yüzde 0,85 artışla 96.973,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 0,79, hizmetler endeksi yüzde 0,24, teknoloji endeksi de yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 929,95 puan ve yüzde 0,78 artarak 119.619,52 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 227'si prim yaptı, 119'u geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Halkbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.210,37 dolar





Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.210,37 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 206 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2776 lira, satışta 5,2987 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2597 lira, satışta 5,2808 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,30'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,43'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1606, sterlin/dolar paritesi 1,2891, dolar/yen paritesi de 110,99 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,78 dolardan işlem görüyor.

