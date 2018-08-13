Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.255,08 puan azalışla 92.684,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1.070,12 puan ve yüzde 1,13 azalarak 93.869,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 3.803,65 puan ve yüzde 4,01 değer kaybederek 91.135,98 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.432,64 puanı, en yüksek 93.869,51 puanı gören endeks, günü yüzde 2,38 azalışla 92.684,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,26, hizmetler endeksi yüzde 2,29 ve teknoloji endeksi yüzde 4,87 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.010,89 puan ve yüzde 2,57 azalarak 114.364,90 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 58'i prim yaptı, 352'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.196,26 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.196,26 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 7,98 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 257 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8750 lira, satışta 6,9025 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9348 lira, satışta 5,9586 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,18'den, bileşik getirisi de yüzde 25,64'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1413, sterlin/dolar paritesi 1,2768, dolar/yen paritesi de 110,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,68 dolardan işlem görüyor.

