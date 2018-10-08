Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.203,80 puan artışla 96.087,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 751,29 puan ve yüzde 0,79 azalarak 94.132,17 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 226,08 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 95.109,55 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.816,94 puanı, en yüksek 96.231,73 puanı gören endeks, günü yüzde 1,27 artışla 96.087,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,22, sanayi endeksi yüzde 0,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.799,73 puan ve yüzde 1,53 artarak 119.336,28 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 233'ü prim yaptı, 143'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.185,88 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.185,88 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kaybederek 236 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1473 lira, satışta 6,1719 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1500 lira, satışta 6,1747 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,02'den, bileşik getirisi de yüzde 26,59'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1475, sterlin/dolar paritesi 1,3059, dolar/yen paritesi de 113,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 83,43 dolardan işlem görüyor.

