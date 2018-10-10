Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.291,07 puan azalışla 94.440,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 338,39 puan ve yüzde 0,35 artarak 97.070,15 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 429,16 puan ve yüzde 0,44 değer kaybederek 96.302,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.440,69 puanı, en yüksek 97.168,89 puanı gören endeks, günü yüzde 2,37 azalışla 94.440,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 2,95, teknoloji endeksi yüzde 3,12, hizmetler endeksi de yüzde 2,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.933,41 puan ve yüzde 2,44 azalarak 117.482,16 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 74'ü prim yaptı, 311'i geriledi. Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Adese Alışveriş Merkezleri bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.188,17 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.188,17 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybederek 232 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0843 lira, satışta 6,1086 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1113 lira, satışta 6,1358 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,39'dan, bileşik getirisi de yüzde 27,00'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1524, sterlin/dolar paritesi 1,3192, dolar/yen paritesi de 112,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 83,38 dolardan işlem görüyor.

