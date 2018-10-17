Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 524,59 puan artışla 98.991,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 756,85 puan ve yüzde 0,77 artarak 99.223,27 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 297,28 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 98.763,70 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.069,70 puanı, en yüksek 99.553,94 puanı gören endeks, günü yüzde 0,53 artışla 98.991,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,05, sanayi endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,27 ve hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 660,88 puan ve yüzde 0,54 artarak 123.303,71 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 204'ü prim yaptı, 165'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.226,20 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.226,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,79 değer kaybederek 224 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6786 lira, satışta 5,7013 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7754 lira, satışta 5,7985 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,96'dan, bileşik getirisi de yüzde 26,52'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1529, sterlin/dolar paritesi 1,3129, dolar/yen paritesi de 112,13 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,58 dolardan işlem görüyor.