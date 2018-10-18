Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.537,05 puan azalışla 97.453,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,49 puan azalarak 98.987,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 92,31 puan ve yüzde 0,09 değer kaybederek 98.898,70 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.191,47 puanı, en yüksek 99.173,03 puanı gören endeks, günü yüzde 1,55 azalışla 97.453,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,65, sanayi endeksi yüzde 1,57 ve hizmetler endeksi yüzde 1,24 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.025,38 puan ve yüzde 1,64 azalarak 121.278,33 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 101'i prim yaptı, 272'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Halkbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.226,82 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.226,82 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,59 değer kaybederek 218 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5459 lira, satışta 5,5682 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6786 lira, satışta 5,7013 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,32'den, bileşik getirisi de yüzde 25,80'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1493, sterlin/dolar paritesi 1,3069, dolar/yen paritesi de 112,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,57 dolardan işlem görüyor.