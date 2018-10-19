Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 999,39 puan azalışla 96.454,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 365,92 puan ve yüzde 0,38 artarak 97.819,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 711,38 puan ve yüzde 0,73 değer kaybederek 96.742,58 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.335,38 puanı, en yüksek 97.933,48 puanı gören endeks, günü yüzde 1,03 azalışla 96.454,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,46, sanayi endeksi yüzde 1,24 ve teknoloji endeksi yüzde 1,85 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.425,43 puan ve yüzde 1,18 azalarak 119.852,90 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 126'sı prim yaptı, 243'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.226,69 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.226,69 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,37 değer kazanarak 221 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6095 lira, satışta 5,6320 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5459 lira, satışta 5,5682 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1495, sterlin/dolar paritesi 1,3038, dolar/yen paritesi de 112,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,37 dolardan işlem görüyor.