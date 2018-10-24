Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 776,82 puan azalışla 92.692,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 418,72 puan ve yüzde 0,45 artarak 93.887,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 61,41 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 93.407,58 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.692,17 puanı, en yüksek 94.158,57 puanı gören endeks, günü yüzde 0,83 azalışla 92.692,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 2,07, teknoloji endeksi yüzde 2,17 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,92 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.076,60 puan ve yüzde 0,93 azalarak 115.133,14 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 135'i prim yaptı, 223'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.231,38 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.231,38 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,02 değer kaybederek 225 bin 600 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,58'den, bileşik getirisi de yüzde 26,09'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7130 lira, satışta 5,7359 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7669 lira, satışta 5,7900 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1401, sterlin/dolar paritesi 1,2914, dolar/yen paritesi de 112,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,33 dolardan işlem görüyor.