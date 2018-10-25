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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 1,14 değer kazanarak 93.747,65 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kaybederek 223 bin 900 lira oldu

Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.055,48 puan artışla 93.747,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 420,09 puan ve yüzde 0,45 azalarak 92.272,08 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 54,00 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 92.638,17 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.958,23 puanı, en yüksek 93.765,56 puanı gören endeks, günü yüzde 1,14 artışla 93.747,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 1,81, hizmetler endeksi de yüzde 2,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.762,33 puan ve yüzde 1,53 artarak 116.895,47 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 187'si prim yaptı, 185'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.229,84 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.229,84 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kaybederek 223 bin 900 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 26,04'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6757 lira, satışta 5,6984 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7130 lira, satışta 5,7359 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1373, sterlin/dolar paritesi 1,2816, dolar/yen paritesi de 112,51 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,38 dolardan işlem görüyor.

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