Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 541,63 puan azalışla 89.999,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 342,16 puan ve yüzde 0,38 artarak 90.883,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 629,06 puan ve yüzde 0,69 değer kaybederek 89.912,47 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.564,44 puanı, en yüksek 91.387,01 puanı gören endeks, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 89.999,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,62 ve hizmetler endeksi de yüzde 2,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 738,88 puan ve yüzde 0,65 azalarak 112.173,08 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 128'i prim yaptı, 250'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.225,41 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.225,41 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,59 değer kaybederek 215 bin 950 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,43'ten, bileşik getirisi de yüzde 24,80'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5164 lira, satışta 5,5385 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6147 lira, satışta 5,6372 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1370, sterlin/dolar paritesi 1,2750, dolar/yen paritesi de 112,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,96 dolardan işlem görüyor.