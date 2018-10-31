Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 200,81 puan artışla 90.200,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 444,93 puan ve yüzde 0,49 artarak 90.444,83 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 732,87 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 90.732,77 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.277,99 puanı, en yüksek 91.926,87 puanı gören endeks, günü yüzde 0,22 değer kazanarak 90.200,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89 ve hizmetler endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 1 ve sanayi endeksi de yüzde 2,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 286,17 puan ve yüzde 0,26 artarak 112.459,25 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 138'i prim yaptı, 239'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.214,89 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.214,89 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kaybederek 214 bin 800 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,14'ten, bileşik getirisi de yüzde 24,48'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4943 lira, satışta 5,5163 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5164 lira, satışta 5,5385 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1319, sterlin/dolar paritesi 1,2758, dolar/yen paritesi de 113,17 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,03 dolardan işlem görüyor.



