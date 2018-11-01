Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.186,70 puan artışla 92.387,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 52,87 puan ve yüzde 0,06 artarak 90.253,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.359,31 puan ve yüzde 1,51 değer kazanarak 91.560,02 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.950,14 puanı, en yüksek 92.440,92 puanı gören endeks, günü yüzde 2,42 değer kazanarak 92.387,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,82, hizmetler endeksi yüzde 2,70, teknoloji endeksi yüzde 3,34 ve sanayi endeksi de yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.906,80 puan ve yüzde 2,58 artarak 115.366,05 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 259'u prim yaptı, 111'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.232,29 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.232,29 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,96 değer kazanarak 219 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 24,53'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5665 lira, satışta 5,5888 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4943 lira, satışta 5,5163 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1408, sterlin/dolar paritesi 1,2950, dolar/yen paritesi de 112,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,28 dolardan işlem görüyor.