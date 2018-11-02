Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.735,61 puan artışla 94.123,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 619,11 puan ve yüzde 0,67 artarak 93.006,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 465,74 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 92.853,15 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.478,02 puanı, en yüksek 94.570,59 puanı gören endeks, günü yüzde 1,88 değer kazanarak 94.123,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 3,49 ve sanayi endeksi de yüzde 2,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.283,82 puan ve yüzde 1,98 artarak 117.649,87 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 250'si prim yaptı, 106'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.231,66 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.231,66 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kaybederek 217 bin 300 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,62'den, bileşik getirisi de yüzde 23,90'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4575 lira, satışta 5,4794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5665 lira, satışta 5,5888 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1408, sterlin/dolar paritesi 1,2972, dolar/yen paritesi de 113,02 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,69 dolardan işlem görüyor.



