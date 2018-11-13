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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 1,38 değer kazanarak 92.708,56 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 211 bin 700 lira oldu

Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.263,27 puan artışla 92.708,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 87,05 puan ve yüzde 0,10 artarak 91.532,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.065,76 puan ve yüzde 1,17 değer kazanarak 92.511,05 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.297,67 puanı, en yüksek 93.094,93 puanı gören endeks, günü yüzde 1,38 değer kazanarak 92.708,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,98, sanayi endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.805,18 puan ve yüzde 1,58 artarak 116.229,85 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 231'i prim yaptı, 135'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.199,94 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.199,94 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybederek 211 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4731 lira, satışta 5,4951 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4725 lira, satışta 5,4945 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1269, sterlin/dolar paritesi 1,2964, dolar/yen paritesi de 113,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,89 dolardan işlem görüyor.

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