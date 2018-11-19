Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,02 puan artışla 94.570,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 48,30 puan ve yüzde 0,05 azalarak 93.568,15 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 337,02 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 93.953,47 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.568,15 puanı, en yüksek 94.602,73 puanı gören endeks, günü yüzde 1,02 değer kazanarak 94.570,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,37, sanayi endeksi yüzde 0,35 ve hizmetler endeksi de yüzde 1,25 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,78 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.198,78 puan ve yüzde 1,02 artarak 118.631,38 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 242'si prim yaptı, 130'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.222,90 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.222,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,19 değer kaybederek 209 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,38'den, bileşik getirisi de yüzde 20,32'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3194 lira, satışta 5,3407 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3375 lira, satışta 5,3589 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1438, sterlin/dolar paritesi 1,2848, dolar/yen paritesi de 112,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,51 dolardan işlem görüyor.