Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 554,01 puan artışla 94.070,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 239,37 puan ve yüzde 0,26 artarak 93.756,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 654,84 puan ve yüzde 0,70 değer kazanarak 94.171,80 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.756,33 puanı, en yüksek 94.673,35 puanı gören endeks, günü yüzde 0,59 değer kazanarak 94.070,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,27, teknoloji endeksi yüzde 1,89 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 665,72 puan ve yüzde 0,57 artarak 117.643,57 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 194'ü prim yaptı, 184'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.212,80 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.212,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybederek 205 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2449 lira, satışta 5,2659 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2330 lira, satışta 5,2539 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1277, sterlin/dolar paritesi 1,2778 dolar/yen paritesi de 113,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,96 dolardan işlem görüyor.