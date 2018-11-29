Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.054,60 puan artışla 95.125,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 892,25 puan ve yüzde 0,95 artarak 94.963,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.170,53 puan ve yüzde 1,24 değer kazanarak 95.241,50 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.827,33 puanı, en yüksek 95.544,59 puanı gören endeks, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 95.125,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,60, sanayi endeksi yüzde 1,12, teknoloji endeksi yüzde 0,61 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.224,25 puan ve yüzde 1,04 artarak 118.867,82 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 224'ü prim yaptı, 147'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.226,82 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.226,82 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,02 değer kaybederek 203 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,1613 lira, satışta 5,1819 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2449 lira, satışta 5,2659 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1368, sterlin/dolar paritesi 1,2769 dolar/yen paritesi de 113,38 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,56 dolardan işlem görüyor.