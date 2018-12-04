Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.093,96 puan azalışla 93.880,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 324,57 puan ve yüzde 0,34 azalarak 94.649,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 555,27 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 95.529,72 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.530,35 puanı, en yüksek 95.550,47 puanı gören endeks, günü yüzde 1,15 değer kaybederek 93.880,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, teknoloji endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 1,32 ve sanayi endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.613,43 puan ve yüzde 1,36 azalarak 117.174,69 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 146'sı prim yaptı, 244'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.240,54 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.240,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,76 değer kazanarak 212 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2686 lira, satışta 5,2898 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,1870 lira, satışta 5,2078 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1386, sterlin/dolar paritesi 1,2756, dolar/yen paritesi de 112,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,56 dolardan işlem görüyor.