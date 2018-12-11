Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 426,47 puan azalışla 91.800,86 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 222,28 puan ve yüzde 0,24 artarak 92.449,60 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 286,10 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 91.941,22 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.609,96 puanı, en yüksek 92.704,03 puanı gören endeks, günü yüzde 0,46 değer kaybederek 91.800,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,85, teknoloji endeksi yüzde 0,77 ve sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 450,79 puan ve yüzde 0,39 azalarak 114.577,49 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 222'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.245,14 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.245,14 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,79 değer kazanarak 216 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3467, lira, satışta 5,3862 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2773 lira, satışta 5,2985 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1338, sterlin/dolar paritesi 1,2572, dolar/yen paritesi de 113,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,91 dolardan işlem görüyor.

