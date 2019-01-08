Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 745,88 puan artışla 90.696,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 296,77 puan ve yüzde 0,33 artarak 90.247,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 14,07 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 89.937,02 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.362,40 puanı, en yüksek 90.776,12 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,83 değer kazanarak 90.696,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 1,12 ve sanayi endeksi de yüzde 1,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.114,81 puan ve yüzde 0,99 artarak 114.008,77 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 216'sı prim yaptı, 155'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.283,95 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.283,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,22 artışla 223 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4226 lira, satışta 5,4443 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3559 lira, satışta 5,3774 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,78'den, bileşik getirisi de yüzde 19,66'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1433, sterlin/dolar paritesi 1,2726, dolar/yen paritesi de 108,89 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,44 dolardan işlem görüyor.

