Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 459,91 puan artışla 91.156,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 334,61 puan ve yüzde 0,37 artarak 91.031,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 536,06 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 91.233,02 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.591,41 puanı, en yüksek 91.419,37 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazanarak 91.156,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve sanayi endeksi yüzde 2,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 521,31 puan ve yüzde 0,46 artarak 114.530,07 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 167'si prim yaptı, 203'ü geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Akbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.289,83 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.289,83 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 1,86 artışla 227 bin 663 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4935 lira, satışta 5,5155 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4226 lira, satışta 5,4443 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 19,56'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1538, sterlin/dolar paritesi 1,2798, dolar/yen paritesi de 108,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,45 dolardan işlem görüyor.



