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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 0,04 değer kazanarak 91.196,31 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalarak 226 bin 300 liraya geriledi

Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 39,43 puan artışla 91.196,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 69,52 puan ve yüzde 0,08 artarak 91.226,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 205,54 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 90.951,34 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.694,70 puanı, en yüksek 91.845,79 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazanarak 91.196,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 2,82 ve sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 75,43 puan ve yüzde 0,07 azalarak 114.454,65 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 198'i prim yaptı, 153'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.291,17 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.291,17 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,60 azalışla 226 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4588 lira, satışta 5,4806 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4935 lira, satışta 5,5155 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,72'den, bileşik getirisi de yüzde 19,60'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1521, sterlin/dolar paritesi 1,2754, dolar/yen paritesi de 108,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,87 dolardan işlem görüyor.

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